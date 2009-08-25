Во время движения загорелся вагон электрички «Мироновка - Фастов»
11:20, 25 августа 2009Разное
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Пассажиры вышли сами
В понедельник в 9.34 в Мироновском районе Киевской области, между селами Карапыши и Ольшаница, во время движения в четвертом вагоне пригородного электропоезда „Мироновка - Фастов” возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, после аварийной остановки электропоезда около 20 пассажиров самостоятельно покинули вагон.
В 9.55 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был локализован и в 10.40 ликвидирован. Вагон сгорел.
Жертв и пострадавших нет. Задержки движения не было. Предварительная причина пожара – короткое замыкание трансформатора вагона. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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