Во время движения загорелся вагон электрички «Мироновка - Фастов»

В понедельник в 9.34 в Мироновском районе Киевской области, между селами Карапыши и Ольшаница, во время движения в четвертом вагоне пригородного электропоезда „Мироновка - Фастов” возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, после аварийной остановки электропоезда около 20 пассажиров самостоятельно покинули вагон.

В 9.55 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был локализован и в 10.40 ликвидирован. Вагон сгорел.

Жертв и пострадавших нет. Задержки движения не было. Предварительная причина пожара – короткое замыкание трансформатора вагона. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.