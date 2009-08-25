Россиянин приплыл в Крым на плоту из пустых бутылок

В воскресенье, 23 августа, в Крыму задержали нарушителя границы, который плыл на завернутых в ткань пустых пластиковых бутылках.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, пловца в районе мыса Змеиный заметили местные рыбаки и сообщили о нем сотрудникам отдела пограничной службы «Керчь».

После осмотра врачом задержанного доставили в подразделение Госпогранслужбы.

Задержанный оказался 45-летним россиянином. Он имел свидетельство на въезд в Российскую Федерацию, выданное российским Посольством в Румынии.

Как выяснилось, на родине нарушитель неоднократно был осужден и не собирался там надолго оставаться. Он собирался снова незаконно попасть в Румынию и смастерил плот, на котором в районе Таманского полуострова отчалил от российского берега. Во время путешествия его течением снесло к мысу Змеиный.

Украинские пограничники сообщили о задержанном своим российским коллегам.