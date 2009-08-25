Киевлянка поехала в Чернигов, чтобы разрисовать памятник Мазепе?

Черниговские правоохранители задержали киевлянку, которая хотела разрисовать краской памятник гетману Ивану Мазепе, установленный на Валу.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области, 23 августа утром сотрудники Черниговского городского отдела милиции задержали возле памятника 34-летнюю женщину, которая аэрозольной краской пыталась написать на нем ругательные слова.

В ходе дальнейшей проверки стражи порядка установили, что эта женщина была ранее осуждена за незаконные операции с наркотиками. На данный момент она, по ее словам, возглавляет одно из общественных движений, которое поставило целью недопущение установления памятника Мазепе где бы то ни было Украине, в частности, в Чернигове.

На данный момент в отношении женщины составлен административный протокол согласно статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Материалы переданы в суд.