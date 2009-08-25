В Херсоне на судозаводе во время ремонта загорелся теплоход

09:43, 25 августа 2009
Разное
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Пожарных вызвали вовремя

На ОАО «Херсонский судозавод» во время ремонта загорелся теплоход «Слов’янин».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонськой области, 23 августа в 9.21 на заводе вследствие нарушения противопожарной безопасности при проведении сварочных работ произошло возгорание ветоши и других вещей с плотным задымлением в носовой части (форпик) теплохода.

Своевременно вызванные пожарные потушили возгорание.

 

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