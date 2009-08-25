В Херсоне на судозаводе во время ремонта загорелся теплоход
09:43, 25 августа 2009Разное
1228 0
Пожарных вызвали вовремя
На ОАО «Херсонский судозавод» во время ремонта загорелся теплоход «Слов’янин».
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонськой области, 23 августа в 9.21 на заводе вследствие нарушения противопожарной безопасности при проведении сварочных работ произошло возгорание ветоши и других вещей с плотным задымлением в носовой части (форпик) теплохода.
Своевременно вызванные пожарные потушили возгорание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter