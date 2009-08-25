Миноги нападают на людей в Балтийском море

Миноги (Petromyzontidae) - те самые змееподобные "рыбы", которые в жареном, копченом или маринованном виде считаются у людей лакомством, - как оказалось, сами не прочь полакомиться Homo sapiens, сообщила в понедельник немецкая газета Luebecker Nachrichten.

Это не газетная "утка" и не сценарий фильма ужасов, а вполне реальный факт, вернее, факты, которые в различных СМИ на немецком побережье Балтийского море уже подтвердили пострадавшие, очевидцы, местные рыбаки и ученые.

Шестидесятилетний Норберт Денеф рассказал газете, что на прошлой неделе он уплыл довольно далеко в море и прилег "отдохнуть на спине" перед обратным заплывом.

"Вдруг я почувствовал сначала колющую боль, а затем укус и инстинктивно схватился за больное место. Рука нащупала что-то длинное и скользкое, которое как-то прилипло к моей спине и не хотело отрываться", - описал свою первую встречу с "морским вампиром" Денеф.

Он признался, что от страха чуть не захлебнулся, но все-таки с трудом оторвал "нечто" и быстро поплыл к берегу, однако был снова атакован уже в левую ногу.

Местные рыбаки осмотрели оставленные на спине и ноге раны и дружно заявили, что это "скорее всего была крупная морская минога (немцы ее называют девятиглазом - Neuenfuge)". Они успокоили пострадавшего, заверив, что миноги не ядовиты, так что никаких срочных мер принимать не надо.

Но в этом, как считают медики, рыбаки не совсем правы. Дело в том, что ряд видов этих низших позвоночных паразитируют на крупных рыбах, питаясь их кровью и мышцами. Поступающие в рану жертвы выделения щечных желез миноги препятствуют свертыванию крови, вызывают разрушение красных кровяных телец и распад тканей. Так что к врачу даже с небольшими укусами обращаться надо.

Газета пишет еще о нескольких случаях неприятных встреч здешних купальщиков с проголодавшимися миногами. 45-летний мужчина заявил о нападении на него в море "примерно метрового змееподобного существа", от которого он, правда, довольно быстро отделался, так как отплыл недалеко от берега.

Меньше повезло 14-летнему мальчику, как рассказала газета Bild: "кровожадное нечто" так успело всосаться в его ногу, что удалить паразита удалось только в больнице.

СМИ предупреждают, что случаев нападения на людей в балтийских водах может стать больше, так как, по их данным, "борцы за окружающую среду, выпустили в море неподалеку от Гамбурга множество личинок занесенного в Красную книгу девятиглаза, предварительно не выяснив, хватит ли на всех имеющейся здесь рыбы". В противном случае "спасенные миноги" начнут охотиться за пловцами, опасаются местные обозреватели.

РИА "Новости"



