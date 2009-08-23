В Луганской области перевернулся автобус с 25 пассажирами
12:41, 23 августа 2009Разное
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Тяжело травмированы два человека
Возле села Смоляниново Новоайдарского району Луганской области перевернулся автобус с 25 пассажирами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, водитель автобуса «Karosa», перевозивший 25 пассажиров, при обгоне не справился с управлением, допустил столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ-21115», съехал в кювет и перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия два человека с травмами в тяжелом состоянии госпитализированы в центральную райбольницу. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Всего за сутки на территории страны зарегистрирована 161 автоавария, в которых 18 человек погибли, и травмирован 201 человек.
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