В Луганской области перевернулся автобус с 25 пассажирами

Возле села Смоляниново Новоайдарского району Луганской области перевернулся автобус с 25 пассажирами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, водитель автобуса «Karosa», перевозивший 25 пассажиров, при обгоне не справился с управлением, допустил столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ-21115», съехал в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека с травмами в тяжелом состоянии госпитализированы в центральную райбольницу. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории страны зарегистрирована 161 автоавария, в которых 18 человек погибли, и травмирован 201 человек.