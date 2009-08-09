Профсоюзы требуют ограничить высоту каблуков

Представители Конгресса британских профсоюзов выступили с предложением законодательно ограничить высоту каблуков, которые женщины могут носить на работе, пишет The Daily Telegraph.

Профсоюзные деятели (как замечает издание, большинство из них - мужчины) обеспокоены тем, что регулярное ношение высоких каблуков приводит к различным заболеваниям и травмам голеностопа. По данным профсоюзов, из-за таких заболеваний британцы ежегодно пропускают два миллиона рабочих дней. "Каблуки могут выглядеть гламурно на красной дорожке, но абсолютно неприемлемым в повседневной рабочей обстановке", - говорится в заявлении конгресса.

Особое возмущение представителей профсоюза вызывает то, что в некоторых компаниях каблуки являются частью дресс-кода. В особенности это касается предприятий розничной торговли, сотрудниц которых зачастую принуждают ежедневно носить высокие каблуки.

По мнению профсоюзных деятелей, высота каблуков, которые женщины носят на работу, не должна превышать четырех сантиметров, а если работа связаны с пребыванием на ногах в течение длительных промежутков времени - двух сантиметров. При этом основание каблуков должно быть широким: "шпильки" кажутся профсоюзам наиболее вредоносными.

Издание добавляет, что член британского парламента Надин Доррис раскритиковала инициативу профсоюзов, заявив, что если бы в законодательном собрании запретили ношение высоких каблуков, со своим ростом около 160 сантиметров она бы затерялась среди парламентариев-мужчин.

Лента.ру