10 человек погибли на пожарах

За прошлые сутки в Украине было зарегистрировано 122 пожара, в том числе в жилищном секторе 90 пожаров, на которых обнаружены тела 10 погибших.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, кроме этого, возникли 3 пожара на предприятиях и 7 - на транспорте. Огнем уничтожено 33 здания, 9 единиц автотракторной техники и 3,7 тонны кормов.

Ориентировочные убытки от пожаров составляют 1 млн. 69 тыс. грн., из которых 393,1 тыс. грн. - прямые.