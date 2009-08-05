Майкл Джексон не сможет получить Нобелевскую премию

Более пятнадцати тысяч человек подписали интернет-петицию, призывающую наградить в 2010 году "короля поп-музыки" Майкла Джексона, скончавшегося в конце июня, Нобелевской премией мира, сообщает Франс Пресс.

Текст петиции написал студент американского колледжа. В документе Джексону ставят в заслугу "работу на ниве благотворительности" и "посвящение себя благополучию человечества". Также петиция призывает Нобелевский комитет наградить посмертно певца премией в следующем году.

"Мы, нижеподписавшиеся, верим, что Майкл Джексон отдавал себя полностью и бескорыстно, всю жизнь прилагал усилия, чтобы улучшить жизнь детей во всем мире", - приводит слова из петиции РИА "Новости".

"Джексон, без сомнения, заслужил Нобелевскую премию мира 2010 года", - говорится в тексте, опубликованном на сайте петиции.

Создатели интернет-петиции ставят цель собрать миллион подписей. Во вторник ее подписали уже более 15 тысяч человек.

Однако призыв сделать Джексона нобелевским лауреатом изначально обречен на провал - согласно правилам Нобелевского комитета, премия не может быть вручена посмертно.