Юлия Тимошенко не может вернуться в Киев

На съезд политической партии “Реформы и порядок” прибыл народный депутат, заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, до этого лидер ПРП Виктор ПИНЗЕНИК сообщал, что на XII съезд партии должна прибыть лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы ожидаем Юлию Владимировну (ТИМОШЕНКО), но «Борисполь» подводит – самолеты не принимает до 14.00. Даже «Боинг» из Дубаи посадили в Днепропетровске», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

В.ПИНЗЕНИК также отметил, что в случае отсутствия лидера БЮТ, на съезд должен прибыть другой руководитель этой политической силы.

Как сообщал УНИАН, сегодня делегаты съезда ПРП должны принять соглашение о совместной ответственности оппозиционного объединения демократических сил Украины – БЮТ и ПРП.