На открытие Сорочинской ярмарки ожидается приезд Ющенко

19 августа на открытие Сорочинской ярмарки ожидается приезд Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сегодня УНИАН сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ.

«Президент традиционно приезжает на ярмарку. Мы его пригласили. Сегодня в Секретариате Президента согласовывается план. Ждем его 19 августа на открытие», - сказал В.АСАДЧЕВ.

По его словам, в ярмарке приглашены принять участие украинские, российские, молдавские, польские, грузинские, белорусские, немецкие предприятия. На мероприятие также приглашены послы Латвии, Аргентины, Нигерии, Венгрии и Узбекистана, а также дипломатические представители других стран СНГ, Канады и представительства ЕС в Украине.

Как сообщалось, в 2009 году ярмарка будет проходить с 18 по 23 августа.