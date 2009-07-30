На открытие Сорочинской ярмарки ожидается приезд Ющенко
19:13, 30 июля 2009Разное
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В Секретариате согласовывается план
|Валерий АСАДЧЕВ
Об этом сегодня УНИАН сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ.
«Президент традиционно приезжает на ярмарку. Мы его пригласили. Сегодня в Секретариате Президента согласовывается план. Ждем его 19 августа на открытие», - сказал В.АСАДЧЕВ.
По его словам, в ярмарке приглашены принять участие украинские, российские, молдавские, польские, грузинские, белорусские, немецкие предприятия. На мероприятие также приглашены послы Латвии, Аргентины, Нигерии, Венгрии и Узбекистана, а также дипломатические представители других стран СНГ, Канады и представительства ЕС в Украине.
Как сообщалось, в 2009 году ярмарка будет проходить с 18 по 23 августа.
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