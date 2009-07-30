Черновецкий хочет построить в Киеве канатную дорогу

В Киеве планируют построить туристско-обзорную канатную дорогу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам советник Киевского городского председателя Игорь ДОБРУЦКИЙ.

«Есть поручение, цель создать такую туристическую сеть канатной дороги над исторической частью города или над зоной отдыха «Труханов остров», - сообщил И.ДОБРУЦКИЙ.

По его словам, рассматриваются два варианта размещения канатной дороги.

«Первый – из парка «Крещатый» в четыре стороны, исторические места связать. Высотой 250 метров будет башня. Второй вариант – на Труханове острове. Архитекторы делают проект», - сказал советник мэра.

Он сообщил, что по первому варианту уже готов эскизный проект, который понравился мэру, и по его поручению разрабатывается детальный проект этой канатной дороги, чтобы вынести его на градостроительный совет.

Будет стоить такое строительство, по словам И.ДОБРУЦКОГО, около 200 млн. долларов. Он не исключил, что один из этих проектов может быть реализован к проведению в столице чемпионата Европы по футболу 2012 года.