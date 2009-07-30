Какая мне радость от Юлиной тысячи?

Меня как представителя среднего поколения, стандартного налогоплательщика не может не задевать зацикленность правительства на компенсации обесцененных сбережений... Неуклюжая бюджетная политика может перессорить разные поколения украинцев...

Intergenerational economics – это целая отрасль экономической теории, изучающая влияние решений на разные поколения. Скажем, когда сегодня мы берем взаймы под свои потребности, мы принуждаем расплачиваться за это своих детей – по крайней мере тех из них, кто к тому времени еще не эмигрирует из Украины. В свою очередь, мы, тратя средства от приватизации, проедаем активы, созданные нашими предшественниками. Поэтому экономисты, в пределах своей возможности быть услышанными, пытаются подсказать политикам, как равномернее распределить фискальный груз между разными поколениями.

Меня как представителя среднего поколения, стандартного налогоплательщика (и, надеюсь, среднего класса) не может не задевать зацикленность правительства на компенсации обесцененных сбережений. И хотя у меня самого пошли прахом на сберкнижке несколько тысяч подаренных на свадьбу рублей, однако по понятным причинам я не намеревался ни секунды выстаивать в очереди за «юлиной» тысячей.

Во всем должна быть мера. Я понял бы и приветствовал бы, если бы компенсационные выплаты по утраченным сбережениям касались наиболее пожилых соотечественников, которым бы организовывали подарок от правительства без необходимости терять сознание в очередях в Ощадбанке. И чтобы каждый год категория получателей планово подвигалась вперед – в соответствии с годом рождения.

Кризису в действительности нужно низко поклониться, что он остановил довольно много злокачественных процессов – кредитное переедание, бесконтрольное расходование дармовых энергоресурсов, пузырь рынка недвижимости.

И – на некоторое время – бюджетный популизм. Однако лишь на некоторое время. От политиков снова слышим заявления, что, мол, минет кризис и выплаты по вкладам возобновятся в полном объеме. Конечно, пенсионеры – активнейший электорат, от которого в значительной мере зависит судьба выборов 17 января 2010 года. Этому электорату пообещают выплатить то, что не прибавили в 2008-ом – из-за кризиса и политического сопротивления тех, кто блокировал приватизацию, средства от которой и должны были идти на возвращение вкладов.

Мне сложно представить, чтобы средние поколение украинцев, при всем уважении к своим родителям и дедушкам с бабушками, ратовало за такое обращение с бюджетными средствами понимая, что эти миллиарды идут в топку инфляции и направлены на заигрывание с электоратом, то есть являются непродуктивными расходами.

Массовое восстановление справедливости для всех вкладчиков под парусами той или иной политической силы пощечиной бьет по следующим поколениям украинцев. Вгрызается инфляцией в наши доходы. Уклоняет бюджетные средства от вещей, значительно более важных для развития государства, которое не имеет даже зачатков государственного медицинского страхования и которое что не год, то отодвигает следующим правительствам неблагодарный факел пенсионной реформы. Не говоря уже о том, что в послекризисную эпоху мы войдем государством, обремененным долгами, по которым нужно платить.

Промедление с пенсионной реформой – это еще одно проявление дискриминации поколений в Украине и возрастного эгоизма. Пока политики будут драться в парламенте, устанавливая минимальный размер пенсионной выплаты и пока пенсии будут приносить в виде предвыборного подарка – до тех пор пенсионная система в Украине будет работать на самоуничтожение.

При такой системе я (если доживу) буду получать медяки от государства, несмторя на свой персонифицированный счет и ежегодные посещения управления Пенсионного фонда с целью узнать, сколько же оплатил за меня в ПФ работодатель. Ведь я не государственный чиновник, которому гарантировано 90 процентов зарплаты в виде пенсии. И не заместитель министра, которому пенсионные выплаты индексируются каждый раз, когда его преемник получает повышение в зарплате.

Я просто представитель среднего класса, который понимает, что действующая архаичная пенсионная система (в т.ч. солидарной ответственности тех же поколений) – это удобный штамповальный пресс голосов на выборах. Я за солидарность поколений, и своими пенсионными взносами я плачу нынешним пенсионерам.

Однако политики и пальцем не хотят пошевелить, чтобы изменить пенсионную систему, направить ее в сторону персональных накопительных счетов, чтобы я и мои одногодки (двадцатилетние над этим еще не задумываются) имели не гарантию, а по крайней мере перспективу пенсии, независимой от прихотей политиков. Они, политики, боятся задевать прогнивший каркас пенсионной системы, поскольку нынешние пенсионеры не разберутся, что это не затрагивает их интересы, их пенсии – и прокатят инициаторов этой реформы на выборах.

Поэтому в жертву приносят именно наше поколение.

Станислав Голубенко