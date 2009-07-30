Взрыв газа в Киеве: есть жертвы

09:59, 30 июля 2009
Разное
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Один человек погиб, трое травмированы

Сегодня ночью в столичном микрорайоне Осокорки, в частном жилом доме произошел взрыв бытового газового баллона без последующего возгорания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погиб один человек, еще три в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Причина взрыва устанавливается.

 

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