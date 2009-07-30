В Кременчуге открыли памятник Щуке

29 июля в Кременчуге Полтавской области на набережной в Приднепровском парке торжественно открыт памятник «Щуке из Кременчуга».

Как передает корреспондент УНИАН, после проведения Всеукраинским благотворительным фондом «Джерело Днепра» конкурса детского рисунка «Символ Кременчуга - это ...», совместно с газетой «Кременчугская панорама» возникла идея установить скульптурную композицию, которая бы воссоздавала историю и традиции города, настроение его жителей и была бы своеобразной визитной карточкой города.

«Щуку» в прошлом году предложили читатели газеты в рамках объявленного конкурса оригинальных предложений по созданию скульптурного символа Кременчуга.

Реализовал идею кременчугский скульптор Владимир МАКСИМЕНКО.