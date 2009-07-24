Использование одесской символики должно стоить 85 грн. в год

Оплата за использование в коммерческих целях одесской символики, под которой подразумеваются памятники архитектуры местного и национального значения, а также само слово "Одесса", должна составлять для юридических лиц 0,1 процента стоимости выпускаемой продукции. С физических лиц нужно взымать сбор в размере 85 гривен в год, а некоммерческие организации могут использовать в своей деятельности местную символику бесплатно.

К таким выводам пришли участники общественного обсуждения проекта решения Одесского горисполкома "Об утверждении порядка выдачи разрешений на право использования местной символики в коммерческих целях", которое сегодня состоялось в Малом зале Одесского горсовета.

«Мы пришли к общему мнению, - подытожила высказанные точки зрения в выступлениях лидеров общественных организаций, юристов и журналистов руководитель Бюро эстетики городской среды и внешней рекламы горсовета Светлана ИОВЧЕВА, - что разрешение на некоммерческое использование одесской символики должно выдаваться местным общественным организациям и иным структурам бессрочно и безвозмездно. Причем на каждую единицу символики той или иной организации отдельно».

С.ИОВЧЕВА также высказала мнение, что «городские коммунальные предприятия, например, "Международный аэропорт Одесса" и другие, смогут использовать местную символику на тех же основаниях, что и другие субъекты хозяйствования, - оплачивая 0,1% стоимости производимой продукции или услуг.

Участники общественного обсуждения проекта решения горисполкома порядка о выдаче разрешений на право использования местной символики предлагают исполкому ввести новый Порядок выдачи разрешений на право использования местной символики в коммерческих целях с 1 октября текущего года.