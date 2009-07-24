Эксперт: фильм «Бруно» не является порнографическим

Фильм "Бруно", признанный Национальной экспертной комиссией по защите общественной морали порнографическим и запрещенный к показу в Украине Экспертной комиссией по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Министерстве культуры и туризма Украины, не является порнографией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала член Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Министерстве культуры и туризма Аксиния КУРИНА во время пресс-конференции перед началом неофициального показа ленты.

"Я категорически не согласна с оценками моих коллег. Это не порнография: этот фильм имеет художественную, социальную и культурологическую ценность", - заявила А.КУРИНА.

По ее словам, процедурно дискуссия между членами экспертной комиссии при Минкультуры, которые решают, разрешать тот или другой фильм для просмотра в Украине, не ведется.

"Мы просто заполняем специальные карточки, которые разработаны Министерством культуры", - сообщила А.КУРИНА.

По ее словам, из 14 экспертов четверо высказались за показ фильма "Бруно" в Украине в широком прокате, двое - за то, чтобы разрешить показ фильма для домашнего просмотра на DVD-носителях, остальные были против показа.

А.КУРИНА также заявила, что, по известной ей информации, члены Национальной экспертной комиссии по защите общественной морали, которые также признали фильм порнографическим, просматривали его фрагментарно.

"Как киновед я категорически протестую против этого, потому что фильм нельзя воспринимать фрагментарно. Есть ли у ленты художественная ценность, может судить только специалист после просмотра фильма полностью", - убеждает А.КУРИНА. По мнению эксперта, люди, которые оценивали фильм "Бруно", - это "люди "советской закалки", которые ориентировались на свой вкус и свои комплексы".

Как отметила А.КУРИНА, в Великобритании для граждан, старшие 18 лет, этот фильм не был подвержен цензуре, а для тех, кто моложе 18 лет, вышла специальная версия, в которой вырезаны отдельные фрагменты. Кроме того, по ее словам, фильм "Бруно" в Нидерландах разрешен для просмотра с 12 лет, в Исландии - с 14 лет, в скандинавских странах - с 15-16 лет, в Австрии и Португалии - с 16 лет, в Соединенных Штатах Америки - с 17 лет в сопровождении взрослых.

"Украина едва ли не единственная страна, где этот фильм запрещен", - заметила А.КУРИНА.

При этом эксперт добавила, что виновны в том, что фильм запретили, не только Министерство культуры и туризма Украины, но и дистрибьютор ленты - компания "Синергия". "Фильм был представлен на экспертизу в очень плохом качестве, без перевода", - сказала А.КУРИНА.

Как заявила лидер ЛГБТ-организации "Инсайт" (организация лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей - УНИАН) Анна ДОВГОПОЛ, запрет фильма "Бруно" является еще одним проявлением демонизации гомосексуальных людей, которая происходит в украинском обществе. "В то время, как весь мир двигается к свободе, к признанию того, что гомосексуальность является такой же нормой, как и гетеросексуальность, во всем мире вводятся уроки сексуального воспитания в школах, Украина двигается к феодальному устройству, где запрещают все. Как в Советском Союзе не было секса, так его не будет и у нас", - сказала А.ДОВГОПОЛ.

Как сообщал УНИАН, 14 июля компания "Синергия" заявила, что Министерство культуры и туризма Украины запретило распространение и демонстрацию комедии, полное название которой «Бруно: Захватывающее путешествие по Америке, с целью заставить гетеросексуальных самцов почувствовать дискомфорт в присутствии гомосексуала-иностранца в футболке-сеточке». Фильм должен был демонстрироваться в Украине с 23 июля.

В министерстве свое решение объяснили тем, что фильм "Бруно" "содержит художественно неоправданную демонстрацию половых органов и отношений, гомосексуальных половых актов в откровенно натуралистической форме, показ гомосексуальных извращений, ненормативную лексику, проявления садизма, антисоциального поведения, что может нанести вред моральному воспитанию граждан".

22 июля вечером была сорвана неофициальная премьера фильма "Бруно" в Киеве. В зал, где должен был состояться показ, неизвестные забросили дымовую шашку.