Прокуратура Москвы требует закрыть покерные клубы

Прокуратура г.Москвы выявила нарушения законодательства, регламентирующего деятельность юридических лиц по организации азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что в ООО "Хот Догс Покер", "Орион-Комфорт", "Престиж XXI век", "Перспектива-РН", а также в автономной некоммерческой организации "Спортивный клуб "Покер XXI", расположенных в Западном, Центральном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Северном округах Москвы, организовано проведение игры в покер. Вместе с тем приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ "Об отмене и признании утратившими силу некоторых актов Федерального агентства по физической культуре и спорту" игра "спортивный покер" исключена из Всероссийского реестра видов спорта. В настоящее время покер является азартной игрой и его проведение вне специальных игровых зон запрещено.

В связи с этим московская прокуратура направила в суды 5 исковых заявлений с требованием обязать хозяйствующие субъекты прекратить деятельность, связанную с организацией и проведением игры в покер.

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