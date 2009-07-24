Киевские цветочные часы претендуют на Книгу Гиннесса

«Киевзеленстрой» разработал эскизный проект установления цветочных часов в столице ко Дню Независимости Украины.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на «Киевзеленстрой», столичные цветочные часы могут войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Сегодня самые большие часы находятся в Иране, их диаметр - 16 м. Диаметр конструкции, которую установят в Киеве, – 19 м.

Часы будут показывать реальное время благодаря электронному механизму. Размах стрелок: минутная – 5 м, часовая – 3 м.

В мэрии отмечают, что на официальном веб-портале столичной власти завершено голосование киевлян о месте установления часов. Все желающие киевляне выбирали между площадью возле НСК «Олимпийский», Золотыми Воротами и улицей Грушевского.

По информации «Киевзеленстроя», к сожалению, ни одно из предложенных мест не отвечает техническим требованиям размещения такой большой конструкции. Потому было принято решение установить часы на склоне по улице Институтской возле Майдана Незалежности.

Однако в «Киевзеленстрое» заверили, что мнение киевлян будет обязательно учтено при разработке проектов новых цветочных композиций, которые можно будет установить на территории места-победителя опроса, – Золотых Ворот.

При создании композиции цветочных часов будут использованы разнообразные растения, в частности, тагетисы, агератум мексиканский, бегония, колеус, и инертные материалы, такие как мраморная и гранитная крошка.