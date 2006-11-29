Водитель сильно покусал сотрудника ГАИ

В Кемерово пьяный водитель сильно покусал сотрудника автоинспекции, сообщает РИА Новости. При этом, сотрудник ГИБДД пытался спасти жизнь автомобилисту, не давая ему проглотить ключи от машины.

Сотрудники автоинспекции ночью остановили автомобиль "Москвич", подозревая, что водитель машины не трезв. Сам сорокалетний автомобилист признался, что, перед тем, как сесть за руль он выпил пол-литра спирта. По словам инспекторов, когда водитель вышел из машины, он еле стоял на ногах.

После этого сотрудники ГИБДД стали составлять протокол и приготовились эвакуировать "Москвич" на штрафстоянку. В тот момент, когда водитель понял, что за руль его больше не пустят, а автомобиль увезут, он попытался проглотить ключи. Автоинспектор старался помешать ему это сделать, однако автолюбитель буквально искусал его руки.

В ГИБДД Кемерово заявили, что автоинспектору все же удалось извлечь ключи из рта пьяного водителя, правда для этого пришлось надеть перчатки. Водителя отправили на медицинское освидетельствование, а затем в РОВД за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов.

Лента.ру