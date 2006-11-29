Из-за столкновения судов перекрыт пролив Босфор
14:07, 29 ноября 2006Разное
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Обвиняют российский сухогруз
Власти Турции в среду утром полностью отменили навигацию судов через Босфор из-за столкновения в проливе российского сухогруза "Волгодон-213" с турецкой баржей "Кануй".
Как передает РБК, главное управление поисково-спасательных работ департамента по морским вопросам Турции сообщило, что во вторник вечером российский сухогруз "Волгодон-213" столкнулся с понтоном, использующимся для прокладки транспортного тоннеля через пролив.
При этом управление утверждает, что сухогруз не взял на борт местного лоцмана, как того требуют правила навигации. В район аварии направлены буксиры управления береговой охраны и спасения. Пострадавших в результате инцидента нет.
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