Из-за столкновения судов перекрыт пролив Босфор

Власти Турции в среду утром полностью отменили навигацию судов через Босфор из-за столкновения в проливе российского сухогруза "Волгодон-213" с турецкой баржей "Кануй".

Как передает РБК, главное управление поисково-спасательных работ департамента по морским вопросам Турции сообщило, что во вторник вечером российский сухогруз "Волгодон-213" столкнулся с понтоном, использующимся для прокладки транспортного тоннеля через пролив.

При этом управление утверждает, что сухогруз не взял на борт местного лоцмана, как того требуют правила навигации. В район аварии направлены буксиры управления береговой охраны и спасения. Пострадавших в результате инцидента нет.