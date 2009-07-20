Харьковские археологи нашли перстень тысячелетней давности

Серебряный перстень VIII—X веков нашли харьковские археологи на раскопках катакомб в селе Верхний Салтов Волчанского района Харьковской области, передает корреспондент ИА "МОСТ-Харьков".

Хорошо сохранившийся без утраченных деталей перстень из серебра с крупным овальным камнем из зеленого стекла был обнаружен в одной из катакомб (могильных камер) на археологическом комплексе Верхнего Салтова.

"Десять веков назад на этом месте располагался средневековый город с белокаменной крепостью и населением в несколько тысяч человек, - говорит историк, заведующий отделом археологии Харьковского исторического музея Виктор АСЕНОВ. – Салтов был административным центром Хазарского каганата в северных землях, и его население, несомненно, стояло на весьма высоком уровне хозяйственного и культурного развития".

Эту археологическую культуру принято называть "салтовской" – по названию села, где она была обнаружена в 1900 году местным учителем Василием Бабенко. С тех пор исследования этого памятника практически не прекращались. Последние несколько лет сюда ездят на археологические практики студенты-историки Харьковского национального университета им. Каразина и сотрудники исторического музея.

"В этом году очень удачная первая находка, - говорит доцент исторического факультета ХНУ им. Каразина Валерий СКИРДА. – Обычно самые интересные вещи находят в последний день экспедиции. Но в этом году мы надеемся на еще более интересные находки".