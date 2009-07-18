В Запорожье горела больница: эвакуированы 53 человека

17 июля в 18.30 в Запорожье в здании областной многопрофильной больницы в ординаторской из-за замыкания электропроводки вспыхнул пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 19.00 отделением Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

С этажа на свежий воздух были выведены 53 человека (43 больных и 10 медицинских работников).

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.