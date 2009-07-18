В Запорожье горела больница: эвакуированы 53 человека
11:40, 18 июля 2009Разное
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Ксчастью обошлось без жертв
17 июля в 18.30 в Запорожье в здании областной многопрофильной больницы в ординаторской из-за замыкания электропроводки вспыхнул пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 19.00 отделением Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
С этажа на свежий воздух были выведены 53 человека (43 больных и 10 медицинских работников).
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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