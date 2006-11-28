Справка для мэра

Киевский голова решил, что кандидаты на столичные должности госслужащих должны предоставлять справку от психиатра...

Неплохо бы “во избежание” воспользоваться новациями киевского мэра не только относительно руководителей жэков и других государственно-коммунальных структур, но и в первую очередь, конечно, пол отношению к мэрам. Потом – к городским и областным депутатам. Представляете, как будут справки подделывать? А если и не будут, все равно психиатров не напасешься! Видимо, придется из-за границы вызывать. Или даже сделать это обязательным условием. Такой-то и такой всемирно известный знаток человеческой души засвидетельствовал...

Это, думаю, стоит применить ко всем, кто избирается в Советы всех уровней и властей всех эшелонов. А вместе с программкой, где всевозможные обещалки, – и справка с печатью, засвидетельствованная нотариально: “ХЛОП! ПРИГОДЕН!”

Хотя, полагаю, для наших “избранных” и этого мало будет. Нужно еще справку о прохождении теста “ай-кью”, то бишь на уровень интеллекта. Ибо идиот – это одно, а дебил – это ведь совсем другая болезнь, по-видимому, менее излечима. А так, если литературным языком владеет, пишет без ошибок и считает лучше нынешнего премьера, так это уже – ого-го кандидат! Кандидатище!

Хотя нет, еще не кандидат. А как же – порядочность, честность, патриотизм? Здесь без справки от спецслужбы о прохождении теста на детекторе лжи не обойтись.

Дурь, конечно. Но что делать, если нам на дураков так везет?

Андрей Кравченя, г. Киев