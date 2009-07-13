В Киеве горел кабинет в здании «Укрпочты»

В Киеве горел кабинет в административном 7-этажном здании „Укрпочты” Государственной администрации связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар в кабинете на пятом этаже произошел вчера, 12 июля, в 19.56. Огнем уничтожен рабочий стол и поврежена другая мебель на площади 2 кв. м.

В 20.26 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Его причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет.