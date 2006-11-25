Самый невезучий опять попал в больницу

Самый невезучий человек Великобритании, на долю которого выпало 16 несчастных случаев, снова прикован к постели. На этот раз он провалился в открытый канализационный люк.

В числе неудач 54-летнего Джона Лина из Стейнфорта - два удара молнией, обвал камней в шахте, три автомобильных аварии. Один раз Джон чуть не утонул. Все случаи неизменно приводили его в больницу.

Последнее происшествие вывело из строя г-на Лина на 32 недели. В результате падения была повреждена спина, травмирована левая нога и оба колена.

Г-н Лин говорит, что не расстраивается. Он просто рад остаться живым. "Все считают это смешным, - говорит он. - Мои товарищи, семья и жена Сьюзан просто смеются над этим. Я не думаю, что есть какая-то причина или объяснение происходящему. Это просто случилось. Мне следует быть особенно осторожным в пятницу, 13-того. На это число выпадало несколько несчастных случаев в моей жизни".

Несчастные случаи преследуют г-н Лина всю его жизнь. Будучи ребенком, он упал с лошади, еще выпал из коляски и на него наехала машина. Подростком он упал с дерева и сломал руку. Когда возвращался с больницы домой, автобус, в котором он ехал, попал в аварию, и он сломал ту же руку, но уже в другом месте. Тогда как раз была пятница, 13-тое.

РБК со ссылкой на Ananova