Google ответит за скандальное видео
Интернет опять используют для публикации актов насилия
Миланский прокурор начал расследование деятельности двух американских сотрудников компании Google, сообщает итальянское агентство ANSA.
Расследование было инициировано компанией Vividown, занимающейся защитой прав людей с синдромом Дауна. Поводом для прокурорского вмешательства послужила публикация на сайте Google видеоролика с записью издевательств над школьником.
В ролике, снятом в одной из школ Турина, четыре ученика жестоко издеваются над подростком, больным синдромом Дауна. Еще 15 учащихся молча наблюдают за сценой.
В результате прокурорской проверки будет принято решение о санкциях по отношению к сотрудникам компании Google. Одновременно с расследованием деятельности американцев, проводится проверка в туринской школе. Были допрошены четверо учащихся и классный руководитель подвергшегося издевательствам подростка.