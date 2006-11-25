Google ответит за скандальное видео

Миланский прокурор начал расследование деятельности двух американских сотрудников компании Google, сообщает итальянское агентство ANSA.

Расследование было инициировано компанией Vividown, занимающейся защитой прав людей с синдромом Дауна. Поводом для прокурорского вмешательства послужила публикация на сайте Google видеоролика с записью издевательств над школьником.

В ролике, снятом в одной из школ Турина, четыре ученика жестоко издеваются над подростком, больным синдромом Дауна. Еще 15 учащихся молча наблюдают за сценой.

В результате прокурорской проверки будет принято решение о санкциях по отношению к сотрудникам компании Google. Одновременно с расследованием деятельности американцев, проводится проверка в туринской школе. Были допрошены четверо учащихся и классный руководитель подвергшегося издевательствам подростка.

Лента.ру