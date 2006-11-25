В многоэтажном доме взорвался газ
10:52, 25 ноября 2006Разное
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Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации плиты
В г. Кривой рог по ул. Ленина, 8 в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа без последующего горения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва пострадал 1 человек (медицинская помощь оказана на месте) и выбито оконное стекло. Несущие конструкции дома не повреждены.
Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации газовой плиты.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.
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