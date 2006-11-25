В Киеве произошло ДТП с участием шести автомобилей
10:23, 25 ноября 2006Разное
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Есть погибшие и раненые
В Подольском районе Киева, на улице Электриков, в результате сложных погодных условий произошло столкновение шести легковых автомобилей.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего за сутки на территории страны зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 19 человек и 160, - травмированы.
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