В Коростышеве тушили пожар в санатории, где проживают переселенцы из зоны АТО

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки зарядного устройства мобильного телефона.

В Коростышеве Житомирской области тушили пожар в санатории, где проживают переселенцы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Так, 14 февраля в 23:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании санатория в городе Коростышев. Мужчина включил на зарядку мобильный телефон в электроудлинитель и пошел к друзьям в другую комнату. Люди проснулись ночью от едкого запаха дыма и сразу оповестили об этом спасателей и пытались самостоятельно справиться с возгоранием, однако им это не удалось.

Когда огнеборцы прибыли к месту вызова, в здании наблюдалось сильное задымление и им пришлось применять аппараты на сжатом воздухе. Проведя разведку, они обнаружили очаг возгорания в одной из жилых комнат на первом этаже. Также спасатели провели эвакуацию 30 жильцов из здания.

Силами бойцов ГСЧС в 00:25 пожар был локализован, а в 00:30 - ликвидирован. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить диван в комнате.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки зарядного устройства мобильного телефона.

Возгорание возникло в санатории Тетерев, где сейчас проживают переселенцы из зоны антитеррористической операции.