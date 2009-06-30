Лужков предложил закрыть в Москве клубы спортивного покера

Мэр Москвы Юрий Лужков предложил закрыть в столице клубы спортивного покера. Как сообщил сегодня в прямом эфире телеканала "ТВ-Центр" столичный градоначальник, власти Москвы уже обратились в правительство РФ с предложением закрыть такие клубы. "Покерные клубы должны быть ликвидированы. Они не имеют никакого отношения к спорту. В Москве работу таких заведений мы допускать не будем", - сказал он.

Ю.Лужков высказал мнение, что работа игорных заведений в сети интернет также недопустима. Мэр назвал их "троянскими конями".

Пока в Москве около 500 игровых клубов и казино. Все они, согласно законодательству, должны быть закрыты с 00:00 мск 1 июля 2009 г.

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