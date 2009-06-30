Капитан разбившегося йеменского аэробуса найден живым

Капитан разбившегося утром 30 июня у Коморских островов аэробуса A310-300 Халид Хаджеб (Khalid Hajeb) найден живым в районе падения самолета, сообщает Yemen Post. Подробности обнаружения капитана аэробуса Халида Хаджеба не приводятся.

По уточненным данным издания Yemen Post, в авиакатастрофе также выжил пятилетний ребенок (ранее сообщалось, что его возраст - 2-3 года).

Самолет компании Yemenia Airways потерпел аварию во время рейса из столицы Йемена Саны на Коморские острова. На его борту находились 11 членов экипажа и 142 пассажира, в том числе трое детей. По сведениям Yemen Post, в самолете находились граждане Йемена, Франции, Палестины, Канады, Марокко, Филлипин, Индонезии, Эфиопии и Союза Коморских островов.

Лента.ру