В Симферополе мужчина погиб, оказавшись между двумя троллейбусами
14:29, 30 июня 2009Разное
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Получил несовместимые с жизнью травмы
Мужчина погиб в результате несчастного случая на территории троллейбусного парка Симферополя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму, мужчина, 1963 года рождения, был зажат между троллейбусами.
Он получил несовместимые с жизнью травмы. По пути в реанимацию мужчина скончался
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