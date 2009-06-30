В Симферополе мужчина погиб, оказавшись между двумя троллейбусами

14:29, 30 июня 2009
Разное
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Получил несовместимые с жизнью травмы

Мужчина погиб в результате несчастного случая на территории троллейбусного парка Симферополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму, мужчина, 1963 года рождения, был зажат между троллейбусами.

Он получил несовместимые с жизнью травмы. По пути в реанимацию мужчина скончался

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