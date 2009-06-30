ДТП в Крыму: пять травмированных
12:32, 30 июня 2009Разное
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Среди потерпевших - двухлетний ребенок
Вчера около 20.00 на 81-ом километре автодороги Симферополь - Феодосия водитель автомобиля ВАЗ-21093 на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожное ограждение.
После мощного удара автомобиль ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21150, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров ВАЗ-21150 и двое пассажиров ВАЗ-21093 получили телесные повреждения. Среди травмированных - двухлетний ребенок.
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