ДТП в Крыму: пять травмированных

Вчера около 20.00 на 81-ом километре автодороги Симферополь - Феодосия водитель автомобиля ВАЗ-21093 на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожное ограждение.

После мощного удара автомобиль ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21150, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров ВАЗ-21150 и двое пассажиров ВАЗ-21093 получили телесные повреждения. Среди травмированных - двухлетний ребенок.