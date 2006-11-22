Сумская облгосадминистрация - с губернатором или без?

Председатель Сумской облгосадминистрации Нина ГАРКАВАЯ заявляет, что не считает себя уволенной с поста губернатора, а Указ, касающийся ее отставки и подписанный Президентом Виктором ЮЩЕНКО, называет попыткой "подставить Президента".

Об этом Н.ГАРКАВАЯ заявила в интервью газете «Комерсант». (15 ноября на официальном сайте Президента Украины был размещен Указ, согласно которому Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины внести в недельный срок представление об освобождении Нины ГАРКАВОЙ от должности председателя Сумской областной государственной администрации в связи с достижением предельного возраста прохождения государственной службы. – УНИАН)

Н.ГАРКАВАЯ в интервью газете рассказала, что 14 ноября, за день до подписания Президентом представления об отставке, Главгосслужба продлила ей срок госслужбы на основании поручения Кабмина еще на один год.

"Утром 15 ноября я получила по телефону сообщение от Александра Николаевича (Александра ЦУПРО, и. о.главы Сумской ОГА.– «Комерсант»), что есть продление на год, и сказала ему до моего возвращения не обнародовать это, чтобы за моей спиной не было всяких толкований", – рассказала Н.ГАРКАВАЯ.

По ее словам, в это же день она вылетела в Объединенные Арабские Эмираты во главе официальной делегации и уже там узнала о представлении Президента. Несмотря на запланированный двухнедельный визит, Н.ГАРКАВАЯ вернулась в Украину уже 20 ноября. 21 ноября вечером она заявила «Комерсанту», что указом о ее увольнении кто-то пытается подорвать авторитет В.ЮЩЕНКО: "Я могу только догадываться, кто за этим стоит. По моему глубокому убеждению, это «подстава» президента".

Н.ГАРКАВАЯ также сообщила, что несмотря на представление Президента, продолжает исполнять свои обязанности.

Как стало известно «Комерсанту», несмотря на то, что глава Сумской облгосадминистрации является членом Партии промышленников и предпринимателей Украины, председатель этой политической силы Анатолий КИНАХ не в курсе обстоятельств увольнения его коллеги.

"Я не занимался этим вопросом. Тем более что речь идет о выполнении закона «О госслужбе»,– заявил А.КИНАХ газете.

В свою очередь, первый зампред комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Анатолий МАТВИЕНКО сообщил «Комерсанту», что, поскольку Главгосслужба не подчиняется непосредственно главе государства, Президент мог и не знать о том, что Н.ГАРКАВОЙ продлен срок государственной службы.

«Комерсант» отмечает также, что в Секретариате Президента Украины пока официально не реагируют на заявления Н.ГАРКАВОЙ.

"Секретариат Президента не комментирует высказывания отдельных политиков и должностных лиц. Только после того, как будет официально обнародовано решение Главгосслужбы, мы сможем предоставить комментарий",– заявили «Комерсанту» в пресс-службе СП.

Как сообщал УНИАН, в Указе Президента от 15 ноября отмечалось, что “вопрос о продлении срока пребывания на государственной службе относительно Н.ГАРКАВОЙ в установленном порядке не решен. Таким образом, Н.ГАРКАВАЯ продолжает находиться на государственной службе, исполнять соответствующие должностные обязанности в должности председателя местной государственной администрации в нарушение Закона Украины «О государственной службе».