Эстонский министр предлагает разрешить самогон

Министр сельского хозяйства Эстонии Хелир-Валдор Сеэдер (Helir-Valdor Seeder) считает, что при определенных условиях в стране можно легализовать производство самогона.

По мнению министра, слова которого приводит пресс-служба эстонского Минсельхоза, самогоноварение можно разрешить мелким производителям напитков, которыми в Эстонии считаются предприятия, производящие до 4 тысяч литров продукции в год.

Сеэдер отметил, что его идею поддерживают и члены экономической комиссии парламента.

Минсельхоз отмечает, что речь не идет о повсеместном разрешении самогоноварения, а только о мелких производителях, например, хуторах, которые принимают и обслуживают туристов.

РИА "Новости"