Эстонский министр предлагает разрешить самогон

01:12, 30 июня 2009
Разное
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По чуть-чуть и там, где кстати

Министр сельского хозяйства Эстонии Хелир-Валдор Сеэдер (Helir-Valdor Seeder) считает, что при определенных условиях в стране можно легализовать производство самогона.

По мнению министра, слова которого приводит пресс-служба эстонского Минсельхоза, самогоноварение можно разрешить мелким производителям напитков, которыми в Эстонии считаются предприятия, производящие до 4 тысяч литров продукции в год.

Сеэдер отметил, что его идею поддерживают и члены экономической комиссии парламента.

Минсельхоз отмечает, что речь не идет о повсеместном разрешении самогоноварения, а только о мелких производителях, например, хуторах, которые принимают и обслуживают туристов.

РИА "Новости"

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