Эстонский министр предлагает разрешить самогон
01:12, 30 июня 2009Разное
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По чуть-чуть и там, где кстати
Министр сельского хозяйства Эстонии Хелир-Валдор Сеэдер (Helir-Valdor Seeder) считает, что при определенных условиях в стране можно легализовать производство самогона.
По мнению министра, слова которого приводит пресс-служба эстонского Минсельхоза, самогоноварение можно разрешить мелким производителям напитков, которыми в Эстонии считаются предприятия, производящие до 4 тысяч литров продукции в год.
Сеэдер отметил, что его идею поддерживают и члены экономической комиссии парламента.
Минсельхоз отмечает, что речь не идет о повсеместном разрешении самогоноварения, а только о мелких производителях, например, хуторах, которые принимают и обслуживают туристов.
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