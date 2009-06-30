В соревновании по скоростному поеданию галушек победил студент

Студент Полтавского кооперативного университета потребительской кооперации Роман РАДЧЕНКО завоевал первое место на втором Национальном чемпионате по скоростному поеданию галушек. 12 галушек студент съел за 1 минуту 18 секунд.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.РАДЧЕНКО за победу наградили возможностью бесплатно набрать товаров на сумму 2,5 тыс. гривен в ТРЦ «Конкорд» (организатор праздника). Всего в соревнованиях участвовало пятьдесят участников, каждому из них дали одинаковую порцию галушек со сметаной и бутылку воды, результат каждого участника фиксировался секундомером.

Цель праздника - способствовать туристической привлекательности города, ведь галушка является символом Полтавы.

Напомним, в прошлом году 19-летний студент того же Полтавского кооперативного университета Геннадий ЧИПКО установил рекорд Украины по скорости поедания полтавских галушек - 12 галушек за 52,3 сек.