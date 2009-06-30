СБУ раскрыла схему контрабандного ввоза престижных иномарок

Закарпатская СБУ разоблачила контрабандную аферу с ввозом престижных иномарок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, сотрудники Управления СБУ в Закарпатской области возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, в отношении лиц, наладивших механизм контрабандного ввоза в Украину престижных автомобилей иностранного производства.

Суть контрабандной аферы, как сообщают в пресс-службе, заключалась в подделке реальной цены на автотранспорт в товаро-сопроводительных документах с целью избежания уплаты в государственный бюджет соответствующих таможенных платежей.

В целом, как установили работники СБУ, таким образом злоумышленники переместили через таможенную границу Украины пять джипов марки «Тойота», приобретенных в автосалонах Австрии. При этом сотрудникам Виноградовской таможни в Закарпатье предъявлялись данные, согласно которым общая стоимость транспортных средств составляла около 115 тыс. евро (на тот период приблизительно 725 тыс. грн.). По данным экспертов, настоящая цена таких автомобилей была почти вдвое больше - в гривневом эквиваленте на тот момент свыше 1 млн. 343 тыс. грн.

В результате таких преступных действий в государственный бюджет не поступили значительные средства, сообщили в пресс-службе СБУ. Следствие по данному факту продолжается.