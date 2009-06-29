Поляки потратили на азартные игры более 5,3 млрд. долларов

Граждане 38 миллионной Польши в прошлом году потратили на азартные игры более 5,3 миллиардов долларов (по курсу 3,2 злотых за доллар), что на 40% больше показателей 2007 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, деньги потраченные на азартные игры в прошлом году составили около 1% прошлогоднего ВВП страны и почти 6% всех затрат польского бюджета 2009 года.

Деловая газета Puls Biznesu со ссылкой на неопубликованные данные министерства финансов страны написала сегодня, что поляки в прошлом году на азартные игры потратили больше, чем на высокопроцентный алкоголь и лекарства.

Затраты на азарт, по данным газеты, сопоставимы с деньгами потраченными на рестораны или сигареты.

PB отметил, что самый большой рост зафиксирован в секторе так званных «одноруких бандитов», количество которых за год выросло вдвое до 46 тысяч штук, а доходы увеличились на более чем 70% до 2,7 млрд. долларов.

«Неплохо, с учетом того, что всего пять лет назад парламент принял закон, легализующий эти автоматы», - написала газета.

По данным издания, очередные 30 тысяч «одноруких бандитов» уже зарегистрированы в минфине и ближайшее время появятся в очередных ресторанах, АЗС, кинотеатрах и других местах.

PB также отметила, что рынком азартных игр заинтересовались представители Центрального следственного бюро (CBŚ) и прокуратуры после того, когда в 2009 году оказалось, что некоторые владельцы автоматов нарушают действующее законодательство.

В частности, некоторые из них платят ежемесячный налог 180 евро как за автоматы с низкими выигрышами (до 15 евро), а автоматы выдают более высокие премии, за которые нужно платить более высокий налог.

Максимальная ставка в автоматах с низкими выигрышами должна составлять 0,07 евро.

По данным газеты, CBŚ конфисковало уже более 200 «одноруких бандитов».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 46 миллионной Украины в мае запретила азартные игры в стране до принятия нового законодательства, регулирующего это бизнес.

В июне Президент ветировал закон, но депутаты преодолели его вето.

ВР приняла закон после того, как несколько человек сгорели в одном из залов с «однорукими бандитами» в Днепропетровске.

Справка УНИАН. В июне правительство Польши, сократившее из-за экономического кризиса еще в феврале расходы бюджета текущего года на 5,6 млрд. долларов, в июне заявило о необходимости увеличения дефицита бюджета на 2,8 млрд. долларов - до 8,4.