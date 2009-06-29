У спасателей большой улов: три рыбака и две девочки-подростка

В 06.50 28 июня в МЧС поступила информация о том, что в Запорожской области, возле города Бердянск, в Азовском море, на расстоянии около километра от береговой полосы, находятся на весельной лодке трое рыбаков, которые из-за волнения на море не могут самостоятельно добраться до берега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 07.25 работники городского КП „Спасательная водолазная служба” при помощи моторного катера „Сарепта” доставили рыбаков на берег.

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Матросы-спасатели оказали помощь двум девочкам-подросткам, унесенным на надувном матрасе на три километра в море в западном Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о происшествии на Бакальской косе в Раздольненском районе автономии поступила к спасателям накануне.

Отдыхающие на резиновой лодке и матросы-спасатели на моторной лодке отправились на помощь. «Девочки, 1993 и 1997 годов рождения, спасены в трех километрах от берега», – говорится в сообщении.