Бывшая жена Джексона утверждает, что родила детей не от него

Бывшая супруга Майкла Джексона Дебора Роу (Deborah Rowe) заявила, что знаменитый певец не был биологическим отцом двух своих старших детей, сообщает в понедельник британский таблоид News of the world.

После смерти Майкла Джексона остались сиротами 12-летний Принц Майкл-младший, 11-летняя Пэрис Майкл Кэтрин, рожденные от Деборы Роу, и 7-летний Принц Майкл Второй по прозвищу Бланкит (Одеяло). Младшего ребенка Майкла Джексона выносила неизвестная суррогатная мать, которую, как утверждается, он никогда не видел.

В эксклюзивном интервью газете экс-миссис Джексон призналась, что дети были зачаты от "неизвестного донора". Певец "чувствовал себя очень одиноким" после развода с Лизой-Марией Пресли и "безумно хотел детей". По словам Роу, ради осуществления своей мечты он не только женился на ней, но и выплатил ей значительную сумму.

"Я получала за это деньги. Я родила (ему) детей и больше никогда их не увижу", - приводит слова Роу РИА "Новости".

"Король поп-музыки" познакомился с Роу, работавшей ассистентом дерматолога, во время очередной пластической операции. Во время бракоразводного процесса Роу отказалась от родительских прав.

По мнению газеты, признание Роу ставит под вопрос безоблачность будущего детей певца. Однако в понедельник также стало известно, что дети не будут лишены родительской заботы. В интервью CNN адвокат семьи Лонделл Макмиллан (Londell McMillan) сообщил, что мать певца Кэтрин Джексон "хочет стать опекуном детей".

"Миссис Джексон окружила любовью детей Майкла ... Она - чудесная бабушка. Я не могу назвать ни одного человека, который справился бы с этой задачей лучше", - сказал Макмиллан.

В воскресенье отец певца Джо Джексон сделал заявление, согласно которому только он и его жена имеют право заботиться о детях Майкла: седьмого из их десяти сыновей и дочек.