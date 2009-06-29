30 пианино установили прямо на улицах для всех желающих

В Лондоне стартовал музыкальный арт-проект: тридцать фортепьяно установлены прямо на улицах, и бесплатно поиграть на них может любой желающий. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой BBC News.

Акция, которая продлится до 14 июля, называется "Сыграй на мне, я твой" (Play Me, I`m Yours). Вдохновитель и организатор - известный лондонский художник Люк Джеррам (Luke Jerram). По мнению Джеррама, проект несет в себе элемент провокации, приглашающей лондонцев к дискуссии о принадлежности публичного пространства мегаполиса.

Финансируется проект некоммерческой организацией "Поющий Лондон" (Sing London), а также фестивалем лондонского Сити. По словам Колетт Хиллер (Colette Hiller), главы "поющего" объединения горожан, акция повысит "коллективный дух в вечно холодном Лондоне".

Что касается сохранности инструментов, то организаторы рассчитывают на сознательность горожан. "Мы надеемся, что люди будут накрывать фортепиано, если пойдет дождь", - пояснила Хиллер.

Сообщается, что уличные пианино никто не охраняет, но они прикованы цепями к ближайшим скамейкам, тумбам или оградам. За звучанием инструментов следит один настройщик, который ежедневно их обходит.