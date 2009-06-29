Врач Майкла Джексона не понимает, почему певец умер

Адвокат лечащего врача Майкла Джексона заявил, что сообщения о том, что врач перед смертью вводил певцу сильное болеутоляющее, "абсолютно ложные", пишет РИА "Новости" со ссылкой на американскую газету Los Angeles Times.

"Это не Демерол и не ОксиКонтин", - цитирует издание слова Эдварда Черноффа (Edward Chernoff) адвоката кардиолога Конрада Мюррея.

Адвокат, который присутствовал в субботу на трехчасовой беседе своего подопечного с детективами Лос-Анджелеса, сообщил, что Майкл Джексон был уже без сознания, когда врач "случайно" вошел в спальню певца.

По словам Черноффа, 50-летний певец "не дышал. Он (врач) проверил пульс. Слабый пульс чувствовался лишь в бедренной артерии. Он начал делать искусственное дыхание".

Адвокат также сообщил, что Мюррей сам "ошеломлен смертью Майкла Джексона". Он был тем, кто предложил провести вскрытие, когда семья покойного еще находилась в больнице. Он не понимает, "почему певец умер".