Аэробус А 310 разбился случайно

Катастрофа самолета Airbus А-310 авиакомпании S7 в Иркутске произошла в результате ошибочных и бесконтрольных действий экипажа самолета. (По данным российских СМИ, командир борта случайно(?!) зацепил рукавом один из рычагов управления).

Такое заявление сделал председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексей Морозов на заседании правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших и ликвидации последствий авиакатастрофы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта (Минтранс) РФ.

Комиссия МАК установила, что после приземления самолета командир воздушного судна при управлении реверсом правого двигателя непроизвольно и бесконтрольно переместил рычаг управления тягой левого двигателя. Как сообщает Газета.ру, - зацепился рукавом за рычаг. В результате левый двигатель, находившийся в дезактивированном состоянии, был переведен в положение значительной прямой тяги, и самолет вместо торможения начал ускорять движение по взлетно-посадочной полосе. При этом со стороны второго пилота отсутствовал достаточный контроль за параметрами работы двигателей и скоростью движения самолета.

Имея достаточный резерв времени, чтобы понять ситуацию, экипаж не принял необходимых мер по переводу левого двигателя на малый газ или выключению двигателя, отмечает комиссия.

По информации, представленной на заседании, на сегодня опознаны и захоронены 117 погибших. В Иркутской судебно-медицинской лаборатории завершается процедура идентификации 7 тел жертв авиакатастрофы. Продолжается выплата материальной помощи из федерального бюджета (100 тыс. руб. на каждого погибшего и по 50 тыс. руб. пострадавшим). Добровольные пожертвования от граждан и организаций в размере 35 млн руб. распределены на материальную помощь пострадавшим (по 75 тыс. руб.), семьям погибших (по 150 тыс. руб.) и закупку медицинского оборудования и медикаментов для лечения и реабилитации пострадавших в авиакатастрофе.

9 июля 2006г. в 2:50 мск самолет Airbus А-310 авиакомпании S7 (товарный знак авиакомпании "Сибирь"), совершавший рейс №778 Москва - Иркутск, потерпел аварию в аэропорту г.Иркутска. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение аэропорта, врезался в ряд частных гаражей, после чего загорелся.

На борту самолета находились 204 человека (196 пассажиров и 8 членов экипажа). 124 человека погибли.