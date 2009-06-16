Власти Полтавы объявили конкурс на поиск сокровищ Мазепы

В Полтаве состоится спортивно-поисковая игра «Найди клад Мазепы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Полтавы, власти города объявили конкурс на поиск «сокровищ» гетмана Ивана Мазепы, якобы затопленных им в Ворскле при отступлении после поражения шведов в Полтавской битве 1709 года.

Сегодня из Киева меценаты - полтавчане, живущие в столице, - а также представители полтавской городской власти привезли призовой фонд в размере 10 тыс. грн. - это мешок весом более 70 кг, наполненный 1-гривневыми монетами. Сегодня же так называемый «Клад Мазепы» был затоплен на месте переправы на реке Ворскла.

Игра стартует 28 июня, в 300-летие Полтавской битвы. Она начнется с викторины на определение лучшего знатока истории Полтавы и Полтавской битвы. Десять победителей викторины первыми получат информацию о пунктах для отметок во время поиска клада.

Каждый участник игры во время старта получит специальную отметку и ориентировочные признаки семи следующих пунктов. Первые десять участников, которые их пройдут, узнают ориентированное местонахождение мешка с деньгами.