На крымском пляже нашли 200-килограммовую глубинную бомбу

В Крыму на диком пляже возле с. Молочное Сакского района обнаружена 200-килограммовая глубинная бомба времен Великой Отечественной войны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в АРК.

Взрывоопасный предмет был обнаружен отдыхающими. Молодые люди, ныряя за мидиями и рапанами, в 15 метрах от берега наткнулись на металлический предмет, напоминающий бомбу. О своей находке они сообщили в службу спасения "101".

"Сразу после звонка на место выехали сотрудники органов внутренних дел и саперы МЧС. Милицией была оцеплена прибрежная зона, в районе которой проводится обезвреживание. При более детальном обследовании водолазами-пиротехниками было установлено, что на глубине 2-3 метров находится двухсоткилограмовая глубинная бомба времен Великой отечественной войны", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся работы по уничтожению бомбы. Угрозы для жизни и здоровья людей нет.