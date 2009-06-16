ДТП в Киеве: два человека погибли и трое травмированы
15:03, 16 июня 2009Разное
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Daewoo Lanos столкнулся со Skoda Octavia
В понедельник в 15.15 в Киеве на Броварском проспекте столкнулись два автомобиля “Daewoo Lanos”, серого и белого цветов.
Вследствие ДТП белый “Daewoo Lanos” отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем “Skoda Octavia”, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
Вследствие ДТП водитель и пассажир белого “Daewoo” от полученных травм погибли на месте происшествия, а еще двое пассажиров этого же транспортного средства и водитель автомобиля “Skoda” получили телесные повреждения.
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