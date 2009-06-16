ДТП в Киеве: два человека погибли и трое травмированы

В понедельник в 15.15 в Киеве на Броварском проспекте столкнулись два автомобиля “Daewoo Lanos”, серого и белого цветов.

Вследствие ДТП белый “Daewoo Lanos” отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем “Skoda Octavia”, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Вследствие ДТП водитель и пассажир белого “Daewoo” от полученных травм погибли на месте происшествия, а еще двое пассажиров этого же транспортного средства и водитель автомобиля “Skoda” получили телесные повреждения.