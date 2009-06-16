Две организованные преступные группы похищали дорогие автомобили

Сотрудники милиции разоблачили две организованные преступные группы, которые на протяжении длительного времени похищали дорогие автомобили.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, эти люди причастны к совершению преступлений, связанных с незаконным завладением автомобилями, их контрабандной перевозкой через государственную границу Украины и легализацией путем изготовления поддельных документов и переделыванием номеров кузовов транспортных средств.

В состав одной ОПГ входили 14 участников. Это были жители Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областей, среди которых шестеро ранее судимых. Еще в октябре прошлого года были проведены обыски по месту жительства участников преступной группы, во время которых работники милиции изъяли 12 похищенных и контрабандно ввезенных в Украину автомобилей престижных иностранных марок, документы с признаками подделки. Также изъяты приборы и инструменты, с помощью которых осуществлялась замена идентификационных номеров агрегатов и узлов транспортных средств. Кроме того, в жилище одного из участников преступной группы изъята малокалиберная винтовка с оптическим прицелом.

В результате принятых мер Главным следственным управлением МВД Украины в отношении участников организованной преступной группировки возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины. В целом доказывается причастность этих лиц к 44-м эпизодам преступной деятельности на территории Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой областей. Среди этих преступлений - пять незаконных завладений транспортными средствами, 22 факта подделки регистрационных документов, девять - изменения номерных агрегатов автомобилей, семь мошенничеств, одно преступление, связанное с незаконным обращением оружия.

Пять активных участников преступной группы арестованы, еще для шести избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, двое объявлены в межгосударственный розыск.

Другая группировка занималась незаконным завладением престижными иномарками. Сейчас установлены 18 активных участников, входившие в ее состав, которые завладели автомобилями престижных иностранных марок на территории Хмельницкого, Винницы и Киева.

Арестованы шесть активных участников преступной группы. Работники правоохранительных органов обоснованно подозревают фигурантов этого дела в причастности к другим незаконным завладениям автомобилями престижных иностранных марок на территории Киева, Киевской, Донецкой, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областей и за пределами государства.