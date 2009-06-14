28 пьяных водителей автобусов задержаны в Донецкой области

Правоохранители Донецкой области с начала текущего года задержали 28 водителей, которые управляли пассажирскими автобусами в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сотрудниками ГАИ с начала года выявлено около 3 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.

По вине водителей пассажирского транспорта было совершено 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 48 были травмированы.

В УВД отметили, что сегодня для перевозки пассажиров в Донецкой области используется более 6 тысяч автобусов и микроавтобусов.

С целью предупреждения аварийности на пассажирском транспорте управление ГАИ Донецкой области с 1 по 30 июня проводит комплекс профилактических мероприятий под названием «Автобус-2009».

В рамках мероприятий проводятся проверки организации деятельности пассажирских перевозок, особенно перевозок детей к местам отдыха и обратно. Особое внимание уделяется вопросам хранения пассажирского транспорта, проведения предрейсового контроля технического состояния автобусов и микроавтобусов, медицинского контроля водительского состава, соблюдения режима труда и отдыха водителей, строгого соблюдения Правил дорожного движения.