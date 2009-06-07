В Херсонской области во время шторма в море пропали три человека

Сегодня в поселке Железный Порт Голопристанского района Херсонской области во время шторма в море пропали трое отдыхающих.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС области, ориентировочно в 13:00 воскресенья девочка 11 лет в районе пансионата «Юбилейный» сильным ветром с берега была унесена в Черное море. Отец ребенка отправился в погоню за матрасом, на котором была девочка, и тоже пропал в море.

На данный момент поиски пропавших ведутся силами местного спасательного отряда.

Приблизительно в это же время отдыхающий одного из местных пансионатов пропал во время купания в море.

В районе Железного Порта на данный момент сильный ветер со сменой направления с порывами более 20 метров за секунду. На море шторм 4-5 баллов.